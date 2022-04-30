Мбаппе о матче со «Страсбругом»: Обидно упустить победу, но нужно похвалить соперника

Звёздный французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался по поводу поединка в Лиге 1 со «Страсбургом».

Мбаппе сказал, что было весьма обидно упустить победу, но нужно похвалить соперника, который не сдался и сумел восстановить статус-кво. Форвард отметил, что не будет отвечать на вопрос о том, почему парижане упустили победу, ведь футболисты «ПСЖ» уже стали чемпионами и ничего не должны объяснять журналистам.

Напомним, что встреча между «ПСЖ» и «Страсбургом» завершилась ничьей со счётом 3:3. Мбаппе отметился двумя забитыми мячами.