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Конте требует у «ПСЖ» контракт с зарплатой в 30 миллионов евро в год

26 Апреля 2022 • 13:41 Комментировать
Страсбург
...
ПСЖ
3.25 3.55 2.17
29.04 22:00

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте готов рассмотреть вариант со сменой места работы. По данным от французского журналиста Адриена Гренье, итальянец не против возглавит «ПСЖ», который по окончанию сезона, скорее всего, уволит Маурисио Почеттино.

По сведениям источника, Конте требует у руководства «ПСЖ» зарплату размеров в 30 миллионов евро в год – это на 13 больше, чем итальянец на данный момент зарабатывает в «Тоттенхэме». Также Конте заявил, что не хотел бы работать со спортивным директором Леонардо. Клуб уже изучает возможность замены бразильца на Фабио Паратичи из «Тоттенхэма».

Напомним, что Конте возглавил «Тоттенхэм» осенью. Сейчас «шпоры» ведут борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм ПСЖ Антонио Конте
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