Конте о возможном назначении в «ПСЖ»: «Не люблю, когда люди выдумывают новости»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал слухи о своём возможном назначении во французский «ПСЖ». Итальянец заявил, что эти новости не соответствуют действительности.

«Конечно, мне приятно, когда клубы ценят мою работу. Но я не люблю, когда люди выдумывают новости на ровном месте чисто для того, чтобы создать остальным проблемы», – сказал Конте на своей пресс-конференции перед матчем чемпионата Англии с «Лестером».

Напомним, что ранее появлялись слухи, согласно которым Антонио Конте мечтает о работе в «ПСЖ». Итальянец якобы согласовал с французским клубом зарплату в 30 миллионов евро в год.