Почеттино: «Мы с Мбаппе 100% останемся в «ПСЖ» на следующий сезон»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино на своей пресс-конференции заявил, что точно останется в клубе на следующий сезон. То же самое аргентинец сказал насчёт нападающего Килиана Мбаппе, чей контракт заканчивается уже в июне.

На просьбу журналистов оценить в процентном соотношении вероятность того, что он останется в клубе на следующий сезон вместе с Мбаппе, Почеттино ответил: «В обоих случаях вероятность составляет 100%».

Напомним, что ранее Маурисио Почеттино связывали с возвращением в «Тоттенхэм», тогда как главного тренера «шпор» Антонио Конте французская пресса активно связывает с назначением в «ПСЖ».