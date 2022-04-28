Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Почеттино: «Мы с Мбаппе 100% останемся в «ПСЖ» на следующий сезон»

28 Апреля 2022 • 14:45 Комментировать
Страсбург
...
ПСЖ
3.20 3.60 2.15
29.04 22:00

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино на своей пресс-конференции заявил, что точно останется в клубе на следующий сезон. То же самое аргентинец сказал насчёт нападающего Килиана Мбаппе, чей контракт заканчивается уже в июне.

На просьбу журналистов оценить в процентном соотношении вероятность того, что он останется в клубе на следующий сезон вместе с Мбаппе, Почеттино ответил: «В обоих случаях вероятность составляет 100%».

Напомним, что ранее Маурисио Почеттино связывали с возвращением в «Тоттенхэм», тогда как главного тренера «шпор» Антонио Конте французская пресса активно связывает с назначением в «ПСЖ».

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СТРАСБУРГ ПСЖ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Апреля
15:01 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» поборется с «Арсеналом» за Дэвида
14:45 · Франция. Лига 1
Почеттино: «Мы с Мбаппе 100% останемся в «ПСЖ» на следующий сезон»
13:41 · Англия. Премьер-лига
Кимпембе попал в сферу интересов «Челси»
11:51 · Италия. Серия А
«Милан» интересуется полузащитником «Лиона»
09:55 · Германия. Бундеслига
«Герта» и «Шальке» включились в борьбу за Сидибе
09:47 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» интересуется защитником «Ренна»
09:07 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» готов продать Неймара за 90 млн евро
00:32 · Франция. Лига 1
Рамос: «Адаптация к «ПСЖ» шла с большим трудом»
27 Апреля
19:30 · Франция. Лига 1
«Лилль» готовит летом распродажу
19:04 · Англия. Премьер-лига
Окружение Конте отрицает новости о назначении в «ПСЖ»
17:53 · Франция. Лига 1
Жена Икарди Ванда Нара: «Я до сих пор остаюсь его агентом, хоть это и тяжело»
13:58 · Англия. Премьер-лига
Конте попросил боссов «ПСЖ» подписать Лукаку и Бареллу 1
12:12 · Франция. Лига 1
Сидибе покинет «Монако» на правах свободного агента
11:41 · Англия. Премьер-лига
Мусса Сиссоко может перейти в «Лион»
11:34 · Англия. Премьер-лига
«Монако» интересуется защитником «Вест Хэма»
Все новости
Рекомендуем