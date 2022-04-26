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Чемпионат Франции. Лига 1

Маркиньос о вылете из ЛЧ: «Это было трудно переварить»

26 Апреля 2022 • 14:45 Комментировать
Страсбург
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ПСЖ
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29.04 22:00

Защитник «ПСЖ» Маркиньос рассказал о том, как чувствовали себя игроки команды после того, как вылетели из Лиги чемпионов в 1/8 финала. «ПСЖ», по сути, доминировал на протяжении трех таймов из четырех в противостоянии с «Реалом», но за последние 45 минут разбазарил все свое преимущество и покинул испанскую столицу «на щите».

- Это было трудно переварить. После таких матчей надо извиняться. Мы оказались в дерьме. Мне было очень тяжело пережить это разочарование. Не хотелось ни есть, ни пить. Бензема проявил себя совершенно фантастически. В первом матче я его переиграл, во втором - он меня, - заявил Маркиньос в интервью Canal Plus.

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ПСЖ Маркиньос
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