Рамос: «Мне не терпится продемонстрировать свою лучшую форму в «ПСЖ»

Центральный защитник «ПСЖ» Серхио Рамос рассказал о своих впечатлениях от игры за французский клуб. Испанец признал, что до сих пор не смог продемонстрировать свою лучшую форму, выступая за парижан.

«Мне ещё не удалось провести на поле в футболке «ПСЖ» несколько часов, демонстрируя свою лучшую форму. Мне не терпится вернуться на поле в лучших кондициях, чтобы помочь команде побеждать», – сказал Рамос в эфире PSG TV.

Напомним, что Рамос перешёл в «ПСЖ» летом 2021 года из мадридского «Реала» на правах свободного агента. Большую часть нынешнего сезона испанец был вынужден пропустить из-за различных повреждений.