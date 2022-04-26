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Чемпионат Франции. Лига 1

Рамос: «Мне не терпится продемонстрировать свою лучшую форму в «ПСЖ»

26 Апреля 2022 • 18:33 Комментировать (1)
Страсбург
...
ПСЖ
3.20 3.55 2.17
29.04 22:00

Центральный защитник «ПСЖ» Серхио Рамос рассказал о своих впечатлениях от игры за французский клуб. Испанец признал, что до сих пор не смог продемонстрировать свою лучшую форму, выступая за парижан.

«Мне ещё не удалось провести на поле в футболке «ПСЖ» несколько часов, демонстрируя свою лучшую форму. Мне не терпится вернуться на поле в лучших кондициях, чтобы помочь команде побеждать», – сказал Рамос в эфире PSG TV.

Напомним, что Рамос перешёл в «ПСЖ» летом 2021 года из мадридского «Реала» на правах свободного агента. Большую часть нынешнего сезона испанец был вынужден пропустить из-за различных повреждений.

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ПСЖ Серхио Рамос
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