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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» хочет переманить спортивного директора «Тоттенхэма»

25 Апреля 2022 • 16:47 Комментировать
Страсбург
...
ПСЖ
3.30 3.55 2.15
29.04 22:00

Французский клуб покинул Лигу чемпионов, уступив мадридскому «Реалу». Теперь клуб, скорее всего, расстанется со спортивным директором Леонардо.

Итальянское издание TuttoMercatoWeb сообщило, что «ПСЖ» напрямую связался со спортивным директором «Тоттенхэма» Фабио Паратичи по поводу возможной работы. В докладе говорится, что был установлен только первоначальный контакт, и осуществимость этой идеи может быть довольно заманчивой для итальянца, учитывая бюджет, который ему предоставят, чтобы помочь восстановить команду.  Еще один кандидат — Андреа Берта, который работает в «Атлетико».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм ПСЖ Лига 1 Фабио Паратичи
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