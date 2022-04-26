Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» интересуется игроком «ПСЖ»

26 Апреля 2022 • 17:02 Комментировать
Страсбург
...
ПСЖ
3.20 3.55 2.17
29.04 22:00

«Севилья» заинтересована в приобретении полузащитника «ПСЖ» Юлиана Дракслера, сообщает L'Equipe.

По информации источника, интерес к футболисту также проявляют клубы немецкой Бундеслиги. Напомним, что ранее он защищал цвета «Вольфсбурга» и «Шальке 04».  

В текущем сезоне 28-летний Дракслер провёл за парижан 24 матча, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Действующий контракт немецкого полузащитника рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Германии в 20 миллионов евро.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Севилья ПСЖ Юлиан Дракслер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СТРАСБУРГ ПСЖ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Апреля
17:50 · Италия. Серия А
Себальос может перейти в «Интер»
17:02 · Испания. Ла Лига
«Севилья» интересуется игроком «ПСЖ»
16:35 · Испания. Ла Лига
Суарес перейдёт в клуб Бекхэма по окончании нынешнего сезона
14:59 · Испания. Ла Лига
«Барселона» продлит контракт с Араухо
13:13 · Испания. Ла Лига
Орье рассказал о совместной работе с Моуринью
12:40 · Испания. Ла Лига
Иско перейдёт в «Бетис», где будет зарабатывать по 10 миллионов за сезон
12:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать молодую звезду «Барселоны»
11:40 · Испания. Ла Лига
Полузащитник «Вильярреала» Капу назвал Эмери гением
10:12 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет удержать своего воспитанника
10:08 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: Наслаждаюсь работой в «Реале»
08:53 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет подписать полузащитника «Атлетика»
25 Апреля
23:12 · Голландия. Эредивизие
Сегодня исполнилось 75 лет со дня рождения Кройфа
22:45 · Испания. Кубок
Хоакин установил уникальное достижение «Бетиса»
21:15 · Испания. Ла Лига
«Реал» собирается подписать 16-летнего голкипера
19:57 · Испания. Ла Лига
Хоакин не собирается заканчивать карьеру
Все новости
Рекомендуем