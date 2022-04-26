«Севилья» интересуется игроком «ПСЖ»

«Севилья» заинтересована в приобретении полузащитника «ПСЖ» Юлиана Дракслера, сообщает L'Equipe.

По информации источника, интерес к футболисту также проявляют клубы немецкой Бундеслиги. Напомним, что ранее он защищал цвета «Вольфсбурга» и «Шальке 04».

В текущем сезоне 28-летний Дракслер провёл за парижан 24 матча, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Действующий контракт немецкого полузащитника рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Германии в 20 миллионов евро.