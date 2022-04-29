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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» во всеоружии - Мбаппе, Месси и Неймар сыграют в стартовом составе матча со «Страсбуром»

29 Апреля 2022 • 21:31 Комментировать
Страсбург
1:0
ПСЖ
3.60 3.80 1.97
1-й тайм

Очередной, 35-й тур чемпионата Франции начнется с матча между «Страсбуром» и «ПСЖ», встреча начнется в 22 часа по московскому времени. Накануне матча наставник парижского суперклуба, который уже обеспечил себе возвращение чемпионского титула. объявил состав на игру.

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино выставил свой сильнейший состав - во всяком случае, в атаке, где вновь сыграют с самого начала игры Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе.

«ПСЖ»: Доннарумма, Рамос, Кимпембе, Бернат, Маркиньос, Хакими, Верратти, Данило, Неймар, Месси, Мбаппе.

Следить за онлайн-трансляцией матча можно по нашей ссылке.

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ПСЖ
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СТРАСБУРГ ПСЖ
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Идет 17 минута Страсбург 1:0 ПСЖ 4.30 4.10 1.77
30.04  18:00 Ланс ... Нант 1.88 3.80 4.10
30.04  22:00 Ренн ... Сент-Этьен 1.43 4.90 7.20
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Сегодня, 29 Апреля
21:31 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» во всеоружии - Мбаппе, Месси и Неймар сыграют в стартовом составе матча со «Страсбуром»
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