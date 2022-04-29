«ПСЖ» во всеоружии - Мбаппе, Месси и Неймар сыграют в стартовом составе матча со «Страсбуром»

Очередной, 35-й тур чемпионата Франции начнется с матча между «Страсбуром» и «ПСЖ», встреча начнется в 22 часа по московскому времени. Накануне матча наставник парижского суперклуба, который уже обеспечил себе возвращение чемпионского титула. объявил состав на игру.

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино выставил свой сильнейший состав - во всяком случае, в атаке, где вновь сыграют с самого начала игры Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе.

«ПСЖ»: Доннарумма, Рамос, Кимпембе, Бернат, Маркиньос, Хакими, Верратти, Данило, Неймар, Месси, Мбаппе.

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