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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» упустил победу на 90-й минуте матча со «Страсбургом»

30 Апреля 2022 • 00:06 Комментировать
Страсбург
3:3
ПСЖ
окончен

После возвращения чемпионского титула «ПСЖ» поехал в гости к «Страсбургу»,  который бьётся за зону главного еврокубка. Шестая команда Франции повела на второй минуте, но к середине второго тайма уступала со счетом 1:3. У парижан дубль оформил Килиан Мбаппе, а также отличился Ашраф Хакими. Тем не менее, в оставшееся время хозяева успели спасти игру, забив третий мяч на 90-й минуте, нанеся за весь матч всего два удара в створ.

Отрыв «ПСЖ» от второго места составляет 14 очков, его соперник пятый.

Протокол игры  
Страсбург 3:3ПСЖ
(1:0) Гамейро Кевин2'   
  23'Мбаппе Килиан (1:1)
  64'Хакими Ашраф (1:2)
  68'Мбаппе Килиан (1:3)
(2:3) Верратти Марко75'   
(3:3) Каси Антони90'   
Селс МатцГильберт Фредерик  82' (Каси Антони (  82') Перрен Люка  69' (Ле Маршан Максим (  69') Ньямси ЖерзиноДжику АлександрЛьенар Димитри   60'Томассон Адриен  69' (Диалло Хабиб (  69') Прчич Саньин   41'  77' (Аолу Жан-Эде (  77') Беллегард Жан-Рикнер   8'Гамейро КевинАжорк Людовик  69' (Сиссоко Ибраима (  69')
Запасные: Сахи ДионКавасима ЭйдзиФила КаролДиарра Хабиб
Доннарумма Джанлуиджи   90'Маркиньос МаркосРамос СерхиоКимпембе Преснел   90'Хакими Ашраф  89' (Керер Тило (  89') Данилу ПерейраВерратти МаркоБернат Хуан  81' (Мендеш Нуну (  81') Месси ЛионельМбаппе КилианНеймар   73'  87' (Ди Мария Анхель (  87')
Запасные: Эррера АндерМишю ЭдуарСимонс ХавиЭбимбе ЭрикВейналдум ДжорджиньоНавас Кейлор
29 апреля. Стадион "де ла Мейно".

 

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окончен Страсбург 3:3 ПСЖ 3.70 3.85 1.93
30.04  18:00 Ланс ... Нант 1.88 3.80 4.10
30.04  22:00 Ренн ... Сент-Этьен 1.43 4.90 7.20
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