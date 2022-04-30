«ПСЖ» упустил победу на 90-й минуте матча со «Страсбургом»

После возвращения чемпионского титула «ПСЖ» поехал в гости к «Страсбургу», который бьётся за зону главного еврокубка. Шестая команда Франции повела на второй минуте, но к середине второго тайма уступала со счетом 1:3. У парижан дубль оформил Килиан Мбаппе, а также отличился Ашраф Хакими. Тем не менее, в оставшееся время хозяева успели спасти игру, забив третий мяч на 90-й минуте, нанеся за весь матч всего два удара в створ.
Отрыв «ПСЖ» от второго места составляет 14 очков, его соперник пятый.
Протокол игры
|(1:0) Гамейро Кевин2'
|23'Мбаппе Килиан (1:1)
|64'Хакими Ашраф (1:2)
|68'Мбаппе Килиан (1:3)
|(2:3) Верратти Марко75'
|(3:3) Каси Антони90'
Селс Матц•Гильберт Фредерик 82' (Каси Антони ( 82') •Перрен Люка 69' (Ле Маршан Максим ( 69') •Ньямси Жерзино•Джику Александр•Льенар Димитри • 60'Томассон Адриен 69' (Диалло Хабиб ( 69') •Прчич Саньин 41' 77' (Аолу Жан-Эде ( 77') •Беллегард Жан-Рикнер • 8'Гамейро Кевин•Ажорк Людовик 69' (Сиссоко Ибраима ( 69')
Запасные: Сахи Дион•Кавасима Эйдзи•Фила Карол•Диарра Хабиб
Доннарумма Джанлуиджи • 90'Маркиньос Маркос•Рамос Серхио•Кимпембе Преснел • 90'Хакими Ашраф 89' (Керер Тило ( 89') •Данилу Перейра•Верратти Марко•Бернат Хуан 81' (Мендеш Нуну ( 81') •Месси Лионель•Мбаппе Килиан•Неймар 73' 87' (Ди Мария Анхель ( 87')
29 апреля. Стадион "де ла Мейно".