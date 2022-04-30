«ПСЖ» упустил победу на 90-й минуте матча со «Страсбургом»

После возвращения чемпионского титула «ПСЖ» поехал в гости к «Страсбургу», который бьётся за зону главного еврокубка. Шестая команда Франции повела на второй минуте, но к середине второго тайма уступала со счетом 1:3. У парижан дубль оформил Килиан Мбаппе, а также отличился Ашраф Хакими. Тем не менее, в оставшееся время хозяева успели спасти игру, забив третий мяч на 90-й минуте, нанеся за весь матч всего два удара в створ.

Отрыв «ПСЖ» от второго места составляет 14 очков, его соперник пятый.