Гамейро вышел на третье место по количеству голов для французов в 21-м веке

Очередной, 35-й тур чемпионата Франции начался с матча между «Страсбургом» и «ПСЖ», который уже обеспечил себе чемпионский титул. Видимо, это обстоятельство несколько расслабило подопечных Маурисио Почеттино, которые пропустил быстрый гол в самом дебюте матча.

Кевин Гамейро отличился за «Страсбург» уже на второй минуте матча, и для него это был 160-й гол в пяти лучших чемпионатах Европы, и по этому параметру Гамейро вышел на третье место в 21-м веке среди французских игроков. Впереди только Карим Бензема с 260-ю голами и Тьерри Анри - 180 мячей.

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