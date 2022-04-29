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Чемпионат Франции. Лига 1

Гамейро вышел на третье место по количеству голов для французов в 21-м веке

29 Апреля 2022 • 23:02 Комментировать
Страсбург
3:3
ПСЖ
окончен

Очередной, 35-й тур чемпионата Франции начался с матча между «Страсбургом» и «ПСЖ», который уже обеспечил себе чемпионский титул. Видимо, это обстоятельство несколько расслабило подопечных Маурисио Почеттино, которые пропустил быстрый гол в самом дебюте матча.

Кевин Гамейро отличился за «Страсбург» уже на второй минуте матча, и для него это был 160-й гол в пяти лучших чемпионатах Европы, и по этому параметру Гамейро вышел на третье место в 21-м веке среди французских игроков. Впереди только Карим Бензема с 260-ю голами и Тьерри Анри - 180 мячей.  

Следить за онлайн-трансляцией поединка между «Страсбургом» и «ПСЖ» можно по нашей ссылке.

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Евро-Футбол.Ру,
Кевин Гамейро Страсбург
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окончен Страсбург 3:3 ПСЖ 3.70 3.85 1.93
30.04  18:00 Ланс ... Нант 1.88 3.80 4.10
30.04  22:00 Ренн ... Сент-Этьен 1.43 4.90 7.20
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