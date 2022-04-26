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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте выдвинул «ПСЖ» ряд условий

26 Апреля 2022 • 11:55 Комментировать
Страсбург
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ПСЖ
3.25 3.55 2.17
29.04 22:00

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте не прочь поработать с «ПСЖ» и уже выдвинул руководству французского клуба ряд условий, сообщает журналист Адриен Гренье в своих социальных сетях.

По информации источника, итальянский специалист хочет иметь полный контроль над трансферами клуба, а также он намерен пригласить в команду свой персонал и бывшего спортивного директора «Ромы» Джанлуку Петрачи.

Ранее сообщалось, что Конте сосредоточен на работе в «Тоттенхэме» и не ведёт переговоры с «ПСЖ».

Итальянский наставник возглавил «шпор» в ноябре прошлого года. После 33 матчей лондонцы занимают 5-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от 4-й строчки, дающей право выступать в Лиге чемпионов, на два очка. Ранее Конте тренировал «Ювентус», «Челси» и миланский «Интер».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм ПСЖ Антонио Конте
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