Почеттино подтвердил, что Неймар может начать матч с «Нантом» в старте

Главный тренер французского «ПСЖ» Маурисио Почеттино заявил, что полузащитник команды Неймар может начать поединок чемпионата Франции против «Нанта» в стартовом составе. Напомним, что бразилец вернулся в строй в матче ⅛ финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала». До этого он пару месяцев отсутствовал из-за травмы.

«У Неймара есть возможность начать завтрашний матч против «Нанта» в стартовом составе. Он хорошо тренировался и отлично справился в те 20 минут, на которые я его выпустил в матче против «Реала», – объяснил аргентинский специалист на пресс-конференции.

В этом сезоне Неймар провёл 10 матчей в Лиге 1, где отметился тремя голами и тремя ассистами.