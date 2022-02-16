Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Франции. 1 лига

Почеттино встал на защиту Месси после матча с «Реалом»

16 Февраля 2022 • 21:01 Комментировать (1)
Нант
...
ПСЖ
6.10 4.60 1.50
19.02 23:00

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино остался не согласен с мнением, что плеймейкер Лионель Месси провел плохую игру в противостоянии с мадридским «Реалом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, аргентинец получил от местной газеты L’Equipe самую низкую оценку в команде.

«Я считаю, что у Лео выдался отличный поединок. Не надо обращать внимание на нереализованный пенальти, это футбол, такое случается. Мне понравилось общее выступление коллектива и Месси сыграл в нашем успехе одну из ключевых ролей, соединяя все элементы», - заявил Почеттино в разговоре с RMC Sport.

К слову, после финального свистка Месси поддержали сразу несколько партнеров по команде.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Маурисио Почеттино
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НАНТ ПСЖ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
NOBODY
16 Февраля 2022 в 21:18
блин, как будто Месси 15 лет )))) ему на эту поддержку насрать, он сам еще всех пооддержит ))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Февраля
22:04 · Франция. Лига 1
Месси в текущем сезоне забивает в среднем 0,33 гола за игру – это его худший показатель в карьере
21:01 · Франция. Лига 1
Почеттино встал на защиту Месси после матча с «Реалом» 1
18:03 · Франция. Лига 1
Президент «Лиона»: «Выкупить Ндомбеле будет сложно»
17:16 · Франция. Лига 1
​Среди игроков топ-5 лиг сильнее всего достаётся Неймару и Месси
16:30 · Испания. Ла Лига
Педри признал, что «Барселоне» не хватает Месси
15:57 · Франция. Лига 1
Неймар: «Верратти – один из лучших полузащитников, с которым я играл»
15:39 · Франция. Лига 1
Нуну Мендеш «Я мечтал о «ПСЖ» с самого детства»
14:59 · Франция. Лига 1
Капелло: «Месси выглядит грустным в «ПСЖ» 1
14:46 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» хочет выкупить Мендеша
14:34 · Италия. Серия А
«Милан» рассматривает Верету в качестве альтернативы Саншешу
14:17 · Италия. Серия А
Малиновский о матче «ПСЖ» – «Реал»: «В отличии от «Аталанты» в 2020, у «Реала» есть два матча» 4
11:22 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» или «Реал»: Джо Коул дал совет Мбаппе в выборе клуба 3
10:10 · Франция. Лига 1
Президент «ПСЖ» ответил на вопрос об уходе Мбаппе
09:23 · Испания. Ла Лига
Доннарумма высказался о возможном уходе Мбаппе в «Реал»
08:25 · Англия. Премьер-лига
Линекер: «Месси и Роналду не могут вечно бросать вызов времени» 4
Все новости
Рекомендуем