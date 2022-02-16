Почеттино встал на защиту Месси после матча с «Реалом»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино остался не согласен с мнением, что плеймейкер Лионель Месси провел плохую игру в противостоянии с мадридским «Реалом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, аргентинец получил от местной газеты L’Equipe самую низкую оценку в команде.

«Я считаю, что у Лео выдался отличный поединок. Не надо обращать внимание на нереализованный пенальти, это футбол, такое случается. Мне понравилось общее выступление коллектива и Месси сыграл в нашем успехе одну из ключевых ролей, соединяя все элементы», - заявил Почеттино в разговоре с RMC Sport.

К слову, после финального свистка Месси поддержали сразу несколько партнеров по команде.