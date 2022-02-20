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Чемпионат Франции. 1 лига

Почеттино в смятении после поражения от «Нанта»

20 Февраля 2022 • 06:07 Комментировать
Нант
3:1
ПСЖ
окончен

«Нант» отомстил «ПСЖ» за поражение в первом круге чемпионата Франции, победив с точно таким же счетом, с которым проиграл в Париже - 3:1. Наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино не ожидал такого исхода игры и посетовал на слабую реализацию голевых моментов.

- Конечно, таким результатом мы разочарованы. В этой игре были некоторые положительные аспекты, но, в целом, мы были куда менее эффективнее соперника в реализации опасных моментов. Теперь надо разобраться с выявленными проблемами, это главная задача на данный момент, - приводит слова Почеттино клубный сайт «ПСЖ».

Впрочем, лидерству команды в чемпионате Франции это поражение не особо угрожает - слишком нестабильны конкуренты. «ПСЖ» лидирует с преимуществом в тринадцать очков, хотя имеет на матч больше.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино
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окончен Нант 3:1 ПСЖ 6.40 4.60 1.48
20.02  15:00 Ницца ... Анже 1.71 3.90 5.00
20.02  17:00 Сент-Этьен ... Страсбург 3.65 3.65 2.04
20.02  17:00 Ренн ... Труа 1.47 4.60 7.00
20.02  17:00 Реймс ... Брест 2.32 3.35 3.20
20.02  17:00 Лорьян ... Монпелье 2.65 3.55 2.65
20.02  19:05 Бордо ... Монако 5.20 4.30 1.64
20.02  22:45 Марсель ... Клермон 1.46 4.60 7.20
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