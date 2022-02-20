Почеттино в смятении после поражения от «Нанта»

«Нант» отомстил «ПСЖ» за поражение в первом круге чемпионата Франции, победив с точно таким же счетом, с которым проиграл в Париже - 3:1. Наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино не ожидал такого исхода игры и посетовал на слабую реализацию голевых моментов.

- Конечно, таким результатом мы разочарованы. В этой игре были некоторые положительные аспекты, но, в целом, мы были куда менее эффективнее соперника в реализации опасных моментов. Теперь надо разобраться с выявленными проблемами, это главная задача на данный момент, - приводит слова Почеттино клубный сайт «ПСЖ».

Впрочем, лидерству команды в чемпионате Франции это поражение не особо угрожает - слишком нестабильны конкуренты. «ПСЖ» лидирует с преимуществом в тринадцать очков, хотя имеет на матч больше.