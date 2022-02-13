Стали известны новые детали недопонимания между руководством «ПСЖ» и Маурисио Почеттино. Журналистам удалось разузнать, что аргентинский специалист окончательно поссорился со спортивным директором клуба Леонардо.

Согласно сведениям, предоставленным порталом Goal, Леонардо не прислушивался к просьбам главного тренера команды. Почеттино был крайне зол, что ему пришлось начинать сезон с 30 футболистами в обойме, когда он летом настаивал лишь на точечных усилениях. На деле же «ПСЖ» приобрел Лионеля Месси, Серхио Рамоса и Джанлуиджи Доннарумма без его согласия.

В связи с возникшим конфликтом, наставник может покинуть свою должность досрочно. Это произойдет, если парижане вылетят от «Реала» в Лиге чемпионов.