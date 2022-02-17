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Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» предложил Мбаппе зарплату в 1 миллион евро в неделю

17 Февраля 2022 • 15:28 Комментировать (1)
Нант
...
ПСЖ
6.10 4.50 1.50
19.02 23:00
Французский «ПСЖ» не теряет надежд сохранить своего нападающего Киллиана Мбаппе. Клуб готов на всё ради того, чтобы сохранить футболиста и собирается сделать его самым высокооплачиваемым в мире.
 
По сообщениям инсайдера Адриена Гренье в «Твиттере», парижский клуб предложил Мбаппе рекордную зарплату в миллион евро в неделю. На данный момент футболист изучает это предложение.
 
Напомним, что ранее сообщалось об окончательном решении Мбаппе перебраться в мадридский «Реал» по окончанию сезона. Действующий контракт француза с «ПСЖ» действует до июня 2022 года, поэтому он может достаться «сливочным» совершенно бесплатно.
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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
noname_344
17 Февраля 2022 в 16:23
КАВО?! МИЛЛИОН В НЕДЕЛЮ?!
А чё не триллиард в день?
Утка какая-то.
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