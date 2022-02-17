«ПСЖ» предложил Мбаппе зарплату в 1 миллион евро в неделю

Французский «ПСЖ» не теряет надежд сохранить своего нападающего Киллиана Мбаппе. Клуб готов на всё ради того, чтобы сохранить футболиста и собирается сделать его самым высокооплачиваемым в мире.

По сообщениям инсайдера Адриена Гренье в «Твиттере», парижский клуб предложил Мбаппе рекордную зарплату в миллион евро в неделю. На данный момент футболист изучает это предложение.

Напомним, что ранее сообщалось об окончательном решении Мбаппе перебраться в мадридский «Реал» по окончанию сезона. Действующий контракт француза с «ПСЖ» действует до июня 2022 года, поэтому он может достаться «сливочным» совершенно бесплатно.