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Чемпионат Франции. 1 лига

Верратти останется в «ПСЖ», стороны готовы продлить контракт

15 Февраля 2022 • 00:18 Комментировать
Нант
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ПСЖ
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19.02 23:00

Плеймейкер «ПСЖ» Марко Верратти в этом году отмечает десятилетие своих выступлений в парижском клубе, и он собирается остаться там еще на несколько лет. Нынешнее соглашение 29-летнего итальянца с самым амбициозным клубом Франции действует до 2024 года, но стороны уже ведут переговоры о его продлении. Об этом сообщает репортер Адриен Гренье.

Верратти является одним из основных футболистов команды, если он не травмирован, то практически неизменно появляется в стартовом составе. В текущем сезоне он сыграл в 14 матчах, в которых набрал три результативных балла - два гола плюс голевая передача.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Марко Верратти
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