Верратти останется в «ПСЖ», стороны готовы продлить контракт

Плеймейкер «ПСЖ» Марко Верратти в этом году отмечает десятилетие своих выступлений в парижском клубе, и он собирается остаться там еще на несколько лет. Нынешнее соглашение 29-летнего итальянца с самым амбициозным клубом Франции действует до 2024 года, но стороны уже ведут переговоры о его продлении. Об этом сообщает репортер Адриен Гренье.

Верратти является одним из основных футболистов команды, если он не травмирован, то практически неизменно появляется в стартовом составе. В текущем сезоне он сыграл в 14 матчах, в которых набрал три результативных балла - два гола плюс голевая передача.