У «Реала» была возможность вернуть Хакими, но мадридцы отказались

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими раскрыл детали своего перехода из «Интера» во французский гранд. Футболист поделился занимательной информацией, сообщив, что от его услуг отказался мадридский «Реал», за который марокканец в свое время выступал.

Оказывается, когда Хакими присоединялся к миланскому клубу, стороны включили в сделку пункт о первоочередном праве выкупа. То есть, когда с предложением о трансфере к Хакими обратился «ПСЖ», «сливочные» могли перехватить игрока.

«У «Реала» была возможность вернуть меня, но они отказались. Ставка была сделана на других футболистов. Я тут же принял условия парижан, ведь они были действительно заинтересованы во мне», - рассказал Хакими в беседе с Marca.