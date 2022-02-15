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Чемпионат Испании. Ла Лига

У «Реала» была возможность вернуть Хакими, но мадридцы отказались

15 Февраля 2022 • 00:02 Комментировать
Нант
...
ПСЖ
6.40 4.70 1.47
19.02 23:00

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими раскрыл детали своего перехода из «Интера» во французский гранд. Футболист поделился занимательной информацией, сообщив, что от его услуг отказался мадридский «Реал», за который марокканец в свое время выступал.

Оказывается, когда Хакими присоединялся к миланскому клубу, стороны включили в сделку пункт о первоочередном праве выкупа. То есть, когда с предложением о трансфере к Хакими обратился «ПСЖ», «сливочные» могли перехватить игрока.

«У «Реала» была возможность вернуть меня, но они отказались. Ставка была сделана на других футболистов. Я тут же принял условия парижан, ведь они были действительно заинтересованы во мне», - рассказал Хакими в беседе с Marca.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Ашраф Хакими
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