Доннарумма: «Мне нужно ещё многое сделать, чтобы стать лучшим голкипером мира»

Голкипер «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма высказался о своем прогрессе, рассказав, каких еще успехов он планирует добиться в карьере. Футболист отметил, что впереди на него ожидает долгий путь, полон работы и терпения.

«Моя мечта – стать лучшим вратарем в мире. Но, мне еще многое нужно для этого сделать. Считаю, что сейчас я лишь на старте своей дороги к успеху. Определенно, мне есть куда развиваться», - прокомментировал Доннарумма свои цели на будущее в интервью для The Telegraph.

Текущий сезон складывается для итальянца не самым лучшим образом. Игрок испытывает проблемы с адаптацией во Франции, конкурируя с Кейлором Навасом.