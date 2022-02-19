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Чемпионат Франции. 1 лига

Доннарумма: «Мне нужно ещё многое сделать, чтобы стать лучшим голкипером мира»

19 Февраля 2022 • 16:39 Комментировать (1)
Нант
...
ПСЖ
6.40 4.60 1.48
Через 4 ч. 9 мин.

Голкипер «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма высказался о своем прогрессе, рассказав, каких еще успехов он планирует добиться в карьере. Футболист отметил, что впереди на него ожидает долгий путь, полон работы и терпения.

«Моя мечта – стать лучшим вратарем в мире. Но, мне еще многое нужно для этого сделать. Считаю, что сейчас я лишь на старте своей дороги к успеху. Определенно, мне есть куда развиваться», - прокомментировал Доннарумма свои цели на будущее в интервью для The Telegraph.

Текущий сезон складывается для итальянца не самым лучшим образом. Игрок испытывает проблемы с адаптацией во Франции, конкурируя с Кейлором Навасом.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
andreyshkurenko060388
19 Февраля 2022 в 17:12
рад за милан, что избавились от этого мешка
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