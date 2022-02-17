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Чемпионат Франции. 1 лига

Пети: «Теперь Месси должен обслуживать Мбаппе, а не наоборот»

17 Февраля 2022 • 00:12 Комментировать
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ПСЖ
6.10 4.60 1.50
19.02 23:00

Бывший футболист сборной Франции Эммануэль Пети поделился своими впечатлениями от просмотра матча между «ПСЖ» и «Реалом» в Лиге чемпионов. Эксперт остался в восторге от игры нападающего Килиана Мбаппе, который забил решающий гол в компенсированное время встречи.

«Мбаппе – это король «ПСЖ». Теперь не он должен обслуживать Лионеля Месси, а он его. Только так команда сможет решать исходы поединков. Иногда я не понимаю, почему Лео не пытается постоянно играть на Килиана. Аргентинец хочет брать игру на себя, но у него это не так хорошо получается», - цитирует Пети RMC Sport.

Стоит отметить, что по итогам матча Мбаппе получил самую высокую оценку от местной прессы, а Месси самую низкую в составе парижан.  

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Эммануэль Пети Килиан Мбаппе
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