Серхио Рамос из-за травмы пропустит ещё как минимум два матча «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос до сих пор находится в лазарете команды, продолжая восстанавливаться от очередного мышечного повреждения. Испанец уже не смог принять участие в поединке с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов и рискует пропустить еще несколько матчей парижан.

Как сообщает местное издание Le Parisien, Рамос не будет включен в заявку французского гранда на ближайшую встречу в рамках Лиги 1 против «Нанта». Также маловероятным является его возвращение на футбольное поле в игре с «Сент-Этьеном», которая запланирована на 26 февраля.

По предварительным прогнозам, Рамос должен присоединится к основной тренировочной группе «ПСЖ» лишь на следующей неделе.