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Чемпионат Франции. 1 лига

Серхио Рамос из-за травмы пропустит ещё как минимум два матча «ПСЖ»

18 Февраля 2022 • 00:25 Комментировать
Нант
...
ПСЖ
6.30 4.60 1.48
19.02 23:00

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос до сих пор находится в лазарете команды, продолжая восстанавливаться от очередного мышечного повреждения. Испанец уже не смог принять участие в поединке с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов и рискует пропустить еще несколько матчей парижан.

Как сообщает местное издание Le Parisien, Рамос не будет включен в заявку французского гранда на ближайшую встречу в рамках Лиги 1 против «Нанта». Также маловероятным является его возвращение на футбольное поле в игре с «Сент-Этьеном», которая запланирована на 26 февраля.

По предварительным прогнозам, Рамос должен присоединится к основной тренировочной группе «ПСЖ» лишь на следующей неделе.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос
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