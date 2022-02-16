Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Франции. 1 лига

54% продаваемых футболок «ПСЖ» - с фамилией Месси на спине

16 Февраля 2022 • 06:01 Комментировать
Нант
...
ПСЖ
6.10 4.50 1.50
19.02 23:00

Приходы Мбаппе и Неймара в 2017 году помогли «ПСЖ» поднять продажи футболок до одного миллиона ежегодно, но с появлением в Париже Месси клуб познает совершенно новые горизонты в смысле узнаваемости бренда и клубного мерчендайзинга.

Если посчитать его результативные действия на поле достаточно легко (и пока они далеки от его привычных показателей по «Барселоне»), то оценить вклад в узнаваемость и престиж клуба невозможно.

Но некоторые цифры в любом случае производят впечатление. Как сообщил маркетинговый директор «ПСЖ» Фабио Аллегре, 54 из ста продаваемых футболок «ПСЖ» - с фамилией Месси на спине. И это в команде, где блистает чемпион мира Мбаппе и самый дорогой трансфер в истории футбола - Неймар!
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НАНТ ПСЖ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Февраля
06:01 · Франция. Лига 1
54% продаваемых футболок «ПСЖ» - с фамилией Месси на спине
05:44 · Италия. Серия А
Тренер Жиру в «Монпелье»: «Он сделает это и с «Миланом»
15 Февраля
15:00 · Италия. Серия А
Ренату Саншеш прокомментировал пост Меньяна на итальянском. Игрок может перейти в «Милан» 1
13:13 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нацелилась на экс-футболиста «Реала»
09:57 · Франция. Лига 1
«Сент-Этьен» по уши в долгах: Может ли самая титулованная команда Франции исчезнуть с футбольной карты 3
09:02 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе в «Барселоне»
03:44 · Италия. Серия А
«Ювентус» и «Барселона» поборются за защитника «Лиона»
00:25 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» зимой отказался от услуг Икарди, сорвав переход Обамеянга в «ПСЖ»
00:18 · Франция. Лига 1
Верратти останется в «ПСЖ», стороны готовы продлить контракт
00:06 · Германия. Бундеслига
«Барселона» - клуб с наибольшим количеством забивавших игроков в топ-5 лиг
00:02 · Испания. Ла Лига
У «Реала» была возможность вернуть Хакими, но мадридцы отказались
14 Февраля
23:03 · Франция. Лига 1
«Он сделает то, что умеет»: Почеттино заявил, что Месси поможет «ПСЖ» во второй части сезона
20:27 · Франция. Лига 1
Во Франции опровергли слухи, что Месси не нравится в «ПСЖ»
12:06 · Франция. Лига 1
Ротен: «Месси не оставит следа в «ПСЖ», он парень из другого клуба» 2
10:10 · Франция. Лига 1
Зидан не спешит договариваться с «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем