54% продаваемых футболок «ПСЖ» - с фамилией Месси на спине

Приходы Мбаппе и Неймара в 2017 году помогли «ПСЖ» поднять продажи футболок до одного миллиона ежегодно, но с появлением в Париже Месси клуб познает совершенно новые горизонты в смысле узнаваемости бренда и клубного мерчендайзинга.

Если посчитать его результативные действия на поле достаточно легко (и пока они далеки от его привычных показателей по «Барселоне»), то оценить вклад в узнаваемость и престиж клуба невозможно.

Но некоторые цифры в любом случае производят впечатление. Как сообщил маркетинговый директор «ПСЖ» Фабио Аллегре, 54 из ста продаваемых футболок «ПСЖ» - с фамилией Месси на спине. И это в команде, где блистает чемпион мира Мбаппе и самый дорогой трансфер в истории футбола - Неймар!