Фабрегас: «Мне кажется смешным, что Месси критикуют за незабитый пенальти»

Сеск Фабрегас, бывший партнер Лионеля Месси по «Барселоне», поддержал аргентинца после поединка с мадридским «Реалом». На действующего обладателя «Золотого мяча» обрушился шквал критики за нереализованный пенальти с 11-метровой отметки, а также за пассивные действия в командном прессинге.

«Да, он не забил пенальти. И что? Мне кажется смешным критика за этот эпизод. Уверен, он еще многое покажет. Лео не раз закрывал рты скептикам. Понятное дело, что истории и статьи должны продаваться, но это слишком», - цитирует Фабрегаса издание Marca.

Стоит уточнить, что в текущем сезоне Месси редко помогает «ПСЖ» результативными действиями в чемпионате Франции – это также является предметом для обсуждений в местной прессе.