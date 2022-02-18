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Чемпионат Франции. 1 лига

Фабрегас: «Мне кажется смешным, что Месси критикуют за незабитый пенальти»

18 Февраля 2022 • 23:40 Комментировать (1)
Нант
...
ПСЖ
6.40 4.60 1.48
Через 22 ч. 47 мин.

Сеск Фабрегас, бывший партнер Лионеля Месси по «Барселоне», поддержал аргентинца после поединка с мадридским «Реалом». На действующего обладателя «Золотого мяча» обрушился шквал критики за нереализованный пенальти с 11-метровой отметки, а также за пассивные действия в командном прессинге.

«Да, он не забил пенальти. И что? Мне кажется смешным критика за этот эпизод. Уверен, он еще многое покажет. Лео не раз закрывал рты скептикам. Понятное дело, что истории и статьи должны продаваться, но это слишком», - цитирует Фабрегаса издание Marca.

Стоит уточнить, что в текущем сезоне Месси редко помогает «ПСЖ» результативными действиями в чемпионате Франции – это также является предметом для обсуждений в местной прессе.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сеск Фабрегас ПСЖ
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
18 Февраля 2022 в 23:55
Критика это происки Переса.... Лучше обсуждать Лео, чем игру Мадрида... Ха-ха...
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