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Чемпионат Франции. 1 лига

Верратти дисквалифицирован за высказывания в адрес судей

03 Марта 2022 • 14:39 Комментировать
Нант
3:1
ПСЖ
окончен

Хавбек «ПСЖ» Марко Верратти пропустит как минимум один матч Лиги 1 из-за резкой критики судей по итогам поединка с «Нантом» (1:3).

Лидер «Пари Сен-Жермен» не поможет своей команде в матче против «Бордо», который будет сыгран 13 марта в рамках Лиги 1. Кроме того, дисциплинарный комитет французского футбола добавил к наказанию 29-летнего итальянца дополнительный матч дисквалификации условно. Об этом сообщил официальный сайт парижского клуба.

В текущем сезоне Марко Верратти провёл 15 встреч в чемпионате, в которых забил 2 гола, стал автором 1 результативной передачи и получил от арбитров 10 жёлтых карточек.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Марко Верратти
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