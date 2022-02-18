Защитник «ПСЖ» и сборной Франции Преснел Кимпембе привлек к себе внимание целого ряда английских клубов. Интерес к футболисту проявляют «Челси», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл».

Подобными сведениями поделился журналист Игнацио Генуарди. Согласно источнику, «Челси» рассматривает кандидатуру Кимпембе как альтернативный вариант Жюлю Кунде из «Севильи». Что касается остальных претендентов, то они видят в 26-летнем французе приоритетную цель на летнее трансферное окно.

Стоимость Кимпембе на данный момент оценивается в 40 миллионов евро. Его трудовой договор с «ПСЖ» истекает летом 2024 года.