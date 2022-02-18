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Клубы АПЛ проявляют интерес к защитнику «ПСЖ» слухи

18 Февраля 2022 • 22:51 Комментировать
Нант
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ПСЖ
6.40 4.60 1.48
Через 22 ч. 47 мин.

Защитник «ПСЖ» и сборной Франции Преснел Кимпембе привлек к себе внимание целого ряда английских клубов. Интерес к футболисту проявляют «Челси», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл».

Подобными сведениями поделился журналист Игнацио Генуарди. Согласно источнику, «Челси» рассматривает кандидатуру Кимпембе как альтернативный вариант Жюлю Кунде из «Севильи». Что касается остальных претендентов, то они видят в 26-летнем французе приоритетную цель на летнее трансферное окно.

Стоимость Кимпембе на данный момент оценивается в 40 миллионов евро. Его трудовой договор с «ПСЖ» истекает летом 2024 года.

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Ньюкасл Тоттенхэм Челси ПСЖ Преснел Кимпембе Трансферы футбола - лето 2022
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