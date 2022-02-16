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Неймар: «Верратти – один из лучших полузащитников, с которым я играл»

16 Февраля 2022 • 15:57 Комментировать
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ПСЖ
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19.02 23:00
Полузащитник «ПСЖ» Неймар в очередной раз похвалил своего партнёра по команде Марко Верратти. По словам бразильца, итальянец является одним из лучших полузащитников, с которым ему когда-либо приходилось играть.
 
«До прихода в «ПСЖ» я знал, что Верратти является хорошим игроком, но не думал, что он настолько невероятен. Наряду с Хави и Иньестой – Верратти один из лучших полузащитников, с которым мне когда-либо приходилось вместе играть», – заявил Неймар.
 
Напомним, вчера «ПСЖ» одержал минимальную победу над мадридским «Реалом» в матче ⅛ финала Лиги чемпионов. Неймар записал на свой счёт голевую передачу а Киллиана Мбаппе в концовке встречи.
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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Марко Верратти
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