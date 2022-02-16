Неймар: «Верратти – один из лучших полузащитников, с которым я играл»

Полузащитник «ПСЖ» Неймар в очередной раз похвалил своего партнёра по команде Марко Верратти. По словам бразильца, итальянец является одним из лучших полузащитников, с которым ему когда-либо приходилось играть.

«До прихода в «ПСЖ» я знал, что Верратти является хорошим игроком, но не думал, что он настолько невероятен. Наряду с Хави и Иньестой – Верратти один из лучших полузащитников, с которым мне когда-либо приходилось вместе играть», – заявил Неймар.

Напомним, вчера «ПСЖ» одержал минимальную победу над мадридским «Реалом» в матче ⅛ финала Лиги чемпионов. Неймар записал на свой счёт голевую передачу а Киллиана Мбаппе в концовке встречи.