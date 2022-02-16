Месси в текущем сезоне забивает в среднем 0,33 гола за игру – это его худший показатель в карьере

После матча с «Реалом» в Лиге чемпионов, в котором звездному игроку атаки «ПСЖ» Лионелю Месси не удалось реализовать пенальти, портал FourFourTwo опубликовал занимательную статистику выступлений всех ведущих футболистов в топ-5 чемпионатах Европы.

В частности, были обнародованы цифры результативности лучших игроков континента. Аналитики подметили тот факт, что огромные проблемы с реализацией моментов в текущем сезоне испытывает именно действующий обладатель «Золотого мяча».

Оказывается, он забивает в среднем 0,33 гола за матч, а если же учитывать только выступления в первенстве Франции, то этот показатель Лео вовсе понизится до 0,17. Это – худшие результаты Месси в карьере.

Стоит уточнить, что на данный момент он занимает лишь 400-ю строчку среди всех бомбардиров топ-5 лиг Европы.