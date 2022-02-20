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Чемпионат Франции. 1 лига

​Верратти обрушился с критикой на судей

20 Февраля 2022 • 11:09 Комментировать
Нант
3:1
ПСЖ
окончен

«ПСЖ» разочаровал армию своих болельщиков, проиграв в субботу «Нанту» с результатом 1:3. После игры недовольство судейством выразили спортивный директор парижан Леонардо и главный тренер Маурисио Почеттино. Не остался в стороне и хавбек «ПСЖ» Марко Верратти.

«Судья должен был дать Аппиа вторую жёлтую карточку за фол на Мбаппе. Как можно было не дать ему жёлтую? Судьи наплевали на нас», - сказал Верратти в эфире Canal+.

Также Верратти обратил внимание на тот факт, что пенальти в ворота «ПСЖ» был назначен на четвёртой добавленной минуте, в то время как рефери компенсировал к первому тайму лишь 60 секунд. При этом игрок отметил, что не судейство стало причиной плохого результата.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Марко Верратти
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