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Ди Мария рассказал о том, как его приятно удивил Роналду

14 Февраля 2022 • 01:01 Комментировать (2)
Нант
...
ПСЖ
19.02 23:00

Аргентинский нападающий Анхель ди Мария какое-то время провел в мадридском «Реале», где его партнером по команде в то время был Криштиану Роналду. Ди Мария несколько опасался знакомства с ним, но в итоге Роналду приятно удивил аргентинца, когда тот решил отметить свой день рождения.

- То, что вы видите на поле, это одно. В жизни он совсем другой. В мой первый год пребывания в «Реале» я решил пригласить друзей из команды - отпраздновать день рождения. Правда, я хорошо знал только Пепе и Марсело, и, зная, что они часто проводят время и с Роналду, я сказал им, что могут позвать и его. Я думал, он откажется, но он лично написал мне, что придет. Он пришел, очень спокойно сидел, пил пиво. Скажу честно - он приятно удивил меня, - заявил ди Мария, слова которого приводит TyCSports.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду ПСЖ Анхель Ди Мария
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Стэтхэм на минималках
14 Февраля 2022 в 01:09
Что? Роналду и пиво? Это стеб или фантазии пивных спонсоров?)
Alex1972
14 Февраля 2022 в 01:08
Пиво, наверное, вкуснее колы... Все помнят... Хе-хе...
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