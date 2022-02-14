Ди Мария рассказал о том, как его приятно удивил Роналду

Аргентинский нападающий Анхель ди Мария какое-то время провел в мадридском «Реале», где его партнером по команде в то время был Криштиану Роналду. Ди Мария несколько опасался знакомства с ним, но в итоге Роналду приятно удивил аргентинца, когда тот решил отметить свой день рождения.

- То, что вы видите на поле, это одно. В жизни он совсем другой. В мой первый год пребывания в «Реале» я решил пригласить друзей из команды - отпраздновать день рождения. Правда, я хорошо знал только Пепе и Марсело, и, зная, что они часто проводят время и с Роналду, я сказал им, что могут позвать и его. Я думал, он откажется, но он лично написал мне, что придет. Он пришел, очень спокойно сидел, пил пиво. Скажу честно - он приятно удивил меня, - заявил ди Мария, слова которого приводит TyCSports.