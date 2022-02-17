Сага по поводу возможного продления контракта лидера «ПСЖ» Килиана Мбаппе снова начинает набирать обороты. После изумительной игры форварда в противостоянии с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов парижский клуб снова активизировался, пользуясь также поддержкой авторитетных личностей.

В частности, карьерой Мбаппе заинтересовались бывший и нынешний президенты Франции, Николя Саркози и Эмманюэль Макрон соответственно. По информации источника El Mundo, они оба лично общались с футболистом и уговаривали его остаться в местной Лиге 1.

Согласно предоставленным данным, политики согласились поговорить с Мбаппе из-за просьбы эмира Катара, который поручил президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелаифи любой ценой сохранить француза в команде.