Педри признал, что «Барселоне» не хватает Месси

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри признал, что его команде не хватает Лионеля Месси, который летом 2021 года перебрался на правах свободного агента во французский «ПСЖ».

«Я наслаждался, когда играл рядом с Месси, он давал команде огромное преимущество, но теперь у нас есть и другие футболисты. Я рад за команду, но, конечно, нам не хватает Месси. Он лучший футболист на планете», – сказал Педри на пресс-конференции накануне игры 1/16 финала Лиги Европы против «Наполи».

Напомним, что Педри пропустил первую часть нынешнего сезона из-за травмы. В прошлом сезоне футболист побил рекорд Бруну Фернандеша по проведённым матчам за один сезона.