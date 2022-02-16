Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Франции. 1 лига

Нуну Мендеш «Я мечтал о «ПСЖ» с самого детства»

16 Февраля 2022 • 15:39 Комментировать
Нант
...
ПСЖ
6.10 4.60 1.50
19.02 23:00
Защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш рассказал о своих отношениях с клубом. По словам португальца, он мечтал выступать за парижский клуб с самого детства. 
 
«Я мечтал о «ПСЖ» с самого детства. Клуб был одним из тех, где я хотел оказаться, и в конечном итоге это произошло», – заявил Мендеш в своём недавнем интервью. 
 
Отметим, недавно в прессе появлялись слухи о том, что «ПСЖ» намерен выкупить футболиста на постоянной основе за 40 миллионов евро. На данный момент Мендеш выступает за французскую команду на правах аренды из лиссабонского «Спортинга». Своей игрой защитник настолько впечатлил главного тренера Маурисио Почеттино, что он попросил у руководства выкупить контракт футболиста на постоянной основе.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нуну Мендеш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НАНТ ПСЖ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Февраля
15:39 · Франция. Лига 1
Нуну Мендеш «Я мечтал о «ПСЖ» с самого детства»
14:59 · Франция. Лига 1
Капелло: «Месси выглядит грустным в «ПСЖ»
14:46 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» хочет выкупить Мендеша
14:34 · Италия. Серия А
«Милан» рассматривает Верету в качестве альтернативы Саншешу
14:17 · Италия. Серия А
Малиновский о матче «ПСЖ» – «Реал»: «В отличии от «Аталанты» в 2020, у «Реала» есть два матча» 1
11:22 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» или «Реал»: Джо Коул дал совет Мбаппе в выборе клуба 3
10:10 · Франция. Лига 1
Президент «ПСЖ» ответил на вопрос об уходе Мбаппе
09:23 · Испания. Ла Лига
Доннарумма высказался о возможном уходе Мбаппе в «Реал»
08:25 · Англия. Премьер-лига
Линекер: «Месси и Роналду не могут вечно бросать вызов времени» 4
06:01 · Франция. Лига 1
54% продаваемых футболок «ПСЖ» - с фамилией Месси на спине
05:44 · Италия. Серия А
Тренер Жиру в «Монпелье»: «Он сделает это и с «Миланом»
15 Февраля
15:00 · Италия. Серия А
Ренату Саншеш прокомментировал пост Меньяна на итальянском. Игрок может перейти в «Милан» 1
13:13 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нацелилась на экс-футболиста «Реала» 1
09:57 · Франция. Лига 1
«Сент-Этьен» по уши в долгах: Может ли самая титулованная команда Франции исчезнуть с футбольной карты 3
09:02 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе в «Барселоне»
Все новости
Рекомендуем