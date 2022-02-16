Нуну Мендеш «Я мечтал о «ПСЖ» с самого детства»

Защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш рассказал о своих отношениях с клубом. По словам португальца, он мечтал выступать за парижский клуб с самого детства.

«Я мечтал о «ПСЖ» с самого детства. Клуб был одним из тех, где я хотел оказаться, и в конечном итоге это произошло», – заявил Мендеш в своём недавнем интервью.

Отметим, недавно в прессе появлялись слухи о том, что «ПСЖ» намерен выкупить футболиста на постоянной основе за 40 миллионов евро. На данный момент Мендеш выступает за французскую команду на правах аренды из лиссабонского «Спортинга». Своей игрой защитник настолько впечатлил главного тренера Маурисио Почеттино, что он попросил у руководства выкупить контракт футболиста на постоянной основе.