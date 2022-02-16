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Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» хочет выкупить Мендеша

16 Февраля 2022 • 14:46 Комментировать
Нант
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ПСЖ
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19.02 23:00
Французский «ПСЖ» по прежнему настроен выкупить своего левого защитника Нуну Мендеша, который выступает за команду на правах аренды из лиссабонского «Спортинга». Напомним, что игрок переехал на «Парк де Пренс» летом 2021 года.
 
По сообщениям итальянского журналиста Фабрицио Романо, Нуну Мендеш сам хочет остаться в Париже и уже готов подписать с клубом долгосрочный контракт. Отмечается, что сумма выкупа португальского футболиста составляет 40 миллионов евро.
 
В этом сезоне Мендеш является основным левым защитником «ПСЖ». В 15 поединках чемпионата Франции португалец отметился одной результативной передачей.
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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нуну Мендеш
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