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Бывший голкипер итальянской сборной: «Доннарумма - лучший в Европе»

14 Февраля 2022 • 09:48 Комментировать
Нант
...
ПСЖ
19.02 23:00

Джанлука Пальюка, бывший голкипер «Сампдории», «Интера» и итальянской сборной, считает, что наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино совершает ошибку, не доверяя до конца Джанлуиджи Доннарумме. В воротах клуба итальянец появляется далеко не всегда, нередко Почеттино ставит в рамку Кейлора Наваса. Пальюка считает это ошибкой аргентинского специалиста.

- Доннарумма - лучший в Италии и в Европе. Он может быть лучшим долгое время. В «ПСЖ» тренер совершает ошибку, нельзя предпочитать Наваса лучшему вратарю Европы. Навас молодец, но он уступает Доннарумме, - считает Пальюка, слова которого приводит Tuttosport.
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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Джанлука Пальюка Маурисио Почеттино Джанлуиджи Доннарумма
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