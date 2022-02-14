Бывший голкипер итальянской сборной: «Доннарумма - лучший в Европе»

Джанлука Пальюка, бывший голкипер «Сампдории», «Интера» и итальянской сборной, считает, что наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино совершает ошибку, не доверяя до конца Джанлуиджи Доннарумме. В воротах клуба итальянец появляется далеко не всегда, нередко Почеттино ставит в рамку Кейлора Наваса. Пальюка считает это ошибкой аргентинского специалиста.

- Доннарумма - лучший в Италии и в Европе. Он может быть лучшим долгое время. В «ПСЖ» тренер совершает ошибку, нельзя предпочитать Наваса лучшему вратарю Европы. Навас молодец, но он уступает Доннарумме, - считает Пальюка, слова которого приводит Tuttosport.