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Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» нашёл ещё одного нападающего на замену Мбаппе слухи

19 Февраля 2022 • 00:25 Комментировать
Нант
...
ПСЖ
6.40 4.60 1.48
Через 21 ч. 13 мин.

«ПСЖ» продолжает подыскивать новых нападающих для команды на случай, если Килиан Мбаппе решит не продлевать свой контракт, срок действия которого истекает летом. Парижане включили в шорт-лист одного из лидеров «Ниццы» Амина Гуйри.

По информации журналистов RMC Sport, 22-летний француз может пополнить ряды местного гранда уже по окончании сезона. Также отмечается, что интересы игрока представляет тот же агент, что и тренера Зинедина Зидана. Напомним, экс-наставника «Реала» активно сватают на место Маурисио Почеттино.

Трансфер Гуйри может обойтись «ПСЖ» в 45 миллионов евро. В текущем сезоне он находится в списке лучших бомбардиров Лиги 1, забив 10 мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца ПСЖ Амин Гуйри Трансферы футбола - лето 2022
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