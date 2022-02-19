«ПСЖ» продолжает подыскивать новых нападающих для команды на случай, если Килиан Мбаппе решит не продлевать свой контракт, срок действия которого истекает летом. Парижане включили в шорт-лист одного из лидеров «Ниццы» Амина Гуйри.

По информации журналистов RMC Sport, 22-летний француз может пополнить ряды местного гранда уже по окончании сезона. Также отмечается, что интересы игрока представляет тот же агент, что и тренера Зинедина Зидана. Напомним, экс-наставника «Реала» активно сватают на место Маурисио Почеттино.

Трансфер Гуйри может обойтись «ПСЖ» в 45 миллионов евро. В текущем сезоне он находится в списке лучших бомбардиров Лиги 1, забив 10 мячей.