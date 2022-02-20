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Чемпионат Франции. 1 лига

​В «ПСЖ» недовольны судейством после поражения

20 Февраля 2022 • 09:55 Комментировать
Нант
3:1
ПСЖ
окончен

В субботу «ПСЖ» потерпел поражение в чемпионате Франции, уступив «Нанту» на выезде с результатом 1:3. После игры спортивный директор парижского клуба Леонардо в микст-зоне раскритиковал работу арбитра. Леонардо указал на фолы на игроках «ПСЖ», которые не были зафиксированы, на отменённое удаление, а также на ряд других моментов. При этом директор отметил, что команда проиграла не из-за судейства.

Также судейством был недоволен Маурисио Почеттино. Тренер сказал, что «ПСЖ» проиграл не из-за рефери, но его работа повлияла на результат.

«ПСЖ» продолжает уверенно лидировать в чемпионате Франции, несмотря на результат.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Леонардо Маурисио Почеттино
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