​В «ПСЖ» недовольны судейством после поражения

В субботу «ПСЖ» потерпел поражение в чемпионате Франции, уступив «Нанту» на выезде с результатом 1:3. После игры спортивный директор парижского клуба Леонардо в микст-зоне раскритиковал работу арбитра. Леонардо указал на фолы на игроках «ПСЖ», которые не были зафиксированы, на отменённое удаление, а также на ряд других моментов. При этом директор отметил, что команда проиграла не из-за судейства.

Также судейством был недоволен Маурисио Почеттино. Тренер сказал, что «ПСЖ» проиграл не из-за рефери, но его работа повлияла на результат.

«ПСЖ» продолжает уверенно лидировать в чемпионате Франции, несмотря на результат.