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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент Ла Лиги: «Переход Мбаппе – лучшее, что может произойти с нашим чемпионатом»

17 Февраля 2022 • 22:46 Комментировать
Нант
...
ПСЖ
6.10 4.50 1.50
19.02 23:00

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал последние слухи о том, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе якобы принял решение остаться во Франции еще на некоторое время. Чиновник признал, что он лично хотел бы видеть звездного форварда в одной из испанских команд.

«Это было бы грандиозное событие. Переход Мбаппе – лучшее, что может произойти с нашим чемпионатом. К сожалению, пока не могу поделиться никакими инсайдами на этот счет, мне ничего неизвестно», - цитирует Тебаса на своих страницах Mundo Deportivo.

Стоит добавить, что в четверг появилась информация о предложении «ПСЖ» платить Мбаппе один миллион евро в неделю по новому трудовому договору.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Хавьер Тебас Килиан Мбаппе
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