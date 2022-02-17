Президент Ла Лиги: «Переход Мбаппе – лучшее, что может произойти с нашим чемпионатом»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал последние слухи о том, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе якобы принял решение остаться во Франции еще на некоторое время. Чиновник признал, что он лично хотел бы видеть звездного форварда в одной из испанских команд.

«Это было бы грандиозное событие. Переход Мбаппе – лучшее, что может произойти с нашим чемпионатом. К сожалению, пока не могу поделиться никакими инсайдами на этот счет, мне ничего неизвестно», - цитирует Тебаса на своих страницах Mundo Deportivo.

Стоит добавить, что в четверг появилась информация о предложении «ПСЖ» платить Мбаппе один миллион евро в неделю по новому трудовому договору.