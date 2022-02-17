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Чемпионат Франции. 1 лига

Данилу Перейра имеет большое влияние в раздевалке «ПСЖ»

17 Февраля 2022 • 15:55 Комментировать
Нант
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ПСЖ
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19.02 23:00
Португальский полузащитник «ПСЖ» Данилу Перейра пользуется большим авторитетом в раздевалке клуба. По сообщениям французского инсайдера Адриена Гренье в «Твиттере», футболиста не смущает его скромный статус на фоне суперзвёзд, и он не стесняется выражать своё мнение.
 
«Он довольно скромный, но при этом у него есть харизма. В раздевалке его все очень любят», – характеризует португальца один из источников Гренье в «ПСЖ». Напомним, что матч против мадридского «Реала» в ⅛ финала Лиги чемпионов португалец начал в стартовом составе.
 
В прошлом сезоне Данилу перебрался в «ПСЖ» на правах аренды из «Порту». Игра футболиста настолько впечатлила тренерский штаб французского клуба, что прошлым летом они решили выкупить его на постоянной основе.
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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Данилу Перейра
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