Агуэро отказался давать интервью французскому изданию из-за критики Месси

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и «Барселоны» Серхио Агуэро заявил, что на днях отклонил приглашение на интервью от одного из французских изданий. Аргентинец объяснил, что причиной этому послужила критика его соотечественника Лионеля Месси, который не реализовал пенальти в матче ⅛ финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Лео играл хорошо, он отлично справлялся. Я говорю это не из-за того, что являюсь его другом, он был действительно хорош, очень активен. Ему не повезло с пенальти, но затем он реабилитировался и справился с ситуацией. Все эти французские газеты пытаются убить его. На днях мне предложили дать интервью одному изданию, но я отказался его давать, потому что они критиковали Месси», – заявил Агуэро в интервью ESPN.