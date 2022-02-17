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Чемпионат Франции. 1 лига

Агуэро отказался давать интервью французскому изданию из-за критики Месси

17 Февраля 2022 • 16:34 Комментировать (1)
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ПСЖ
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19.02 23:00
Бывший нападающий «Манчестер Сити» и «Барселоны» Серхио Агуэро заявил, что на днях отклонил приглашение на интервью от одного из французских изданий. Аргентинец объяснил, что причиной этому послужила критика его соотечественника Лионеля Месси, который не реализовал пенальти в матче ⅛ финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».
 
«Лео играл хорошо, он отлично справлялся. Я говорю это не из-за того, что являюсь его другом, он был действительно хорош, очень активен. Ему не повезло с пенальти, но затем он реабилитировался и справился с ситуацией. Все эти французские газеты пытаются убить его. На днях мне предложили дать интервью одному изданию, но я отказался его давать, потому что они критиковали Месси», – заявил Агуэро в интервью ESPN.
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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Серхио Агуэро
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Комментарии (1)
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Горлов Пётр
17 Февраля 2022 в 18:21
Бревно)
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