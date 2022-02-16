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Чемпионат Франции. 1 лига

Капелло: «Месси выглядит грустным в «ПСЖ»

16 Февраля 2022 • 14:59 Комментировать
Нант
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ПСЖ
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19.02 23:00
Бывший наставник туринского «Ювентуса» и мадридского «Реала» Фабио Капелло выразил мнение, что Лионель Месси выглядит очень грустным с момента перехода в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2021 года.
 
«Мысль о том, что Месси потерял себя за последние 6 месяцев – недопустима. Однако, он не совершил ни одного успешного дриблинга в матче против «Реала». Мне кажется, что он выглядит очень грустным», – заявил Капелло в эфире телевидения.
 
Напомним, что вчера Лионель Месси не сумел реализовать пенальти в матче ⅛ финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Так или иначе, «ПСЖ» вырвал победу под самый занавес встречи благодаря усилиям Киллиана Мбаппе.
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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Лионель Месси ПСЖ
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