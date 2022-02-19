Мэр Парижа: «Хочу, чтобы Мбаппе остался, он – пример для молодёжи»

Вслед за Эмманюэлем Макроном и Николя Саркози, уговаривать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе продлить контракт взялась мэр Парижа Анн Идальго. Чиновница высказала свое мнение, подчеркнув, что наличие такого футболиста в Лиге 1 имеет положительное влияние на развитие спорта.

«Мбаппе очень важен не только на футбольном поле. Он - пример для молодёжи. Лично я хочу, чтобы Килиан остался в Париже. Здесь его любят. Передайте ему мои слова», - прокомментировала Идальго в эфире Chez Jordan.

К слову, в субботу французские СМИ опубликовали занимательные детали переговоров между форвардом и местным грандом, раскрыв требования Мбаппе для пролонгации соглашения.