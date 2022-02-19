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Чемпионат Франции. 1 лига

Мэр Парижа: «Хочу, чтобы Мбаппе остался, он – пример для молодёжи»

19 Февраля 2022 • 18:51 Комментировать (3)
Нант
...
ПСЖ
6.40 4.60 1.48
Через 3 ч. 40 мин.

Вслед за Эмманюэлем Макроном и Николя Саркози, уговаривать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе продлить контракт взялась мэр Парижа Анн Идальго. Чиновница высказала свое мнение, подчеркнув, что наличие такого футболиста в Лиге 1 имеет положительное влияние на развитие спорта.

«Мбаппе очень важен не только на футбольном поле. Он - пример для молодёжи. Лично я хочу, чтобы Килиан остался в Париже. Здесь его любят. Передайте ему мои слова», - прокомментировала Идальго в эфире Chez Jordan.

К слову, в субботу французские СМИ опубликовали занимательные детали переговоров между форвардом и местным грандом, раскрыв требования Мбаппе для пролонгации соглашения.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
crocodile
19 Февраля 2022 в 19:02
мер Парыжа, он такая мэр
шо его зовут Анна
отак от.
бэз полумэр
Дмитрий Ватрас
19 Февраля 2022 в 19:04

Поправили, спасибо.
crocodile
19 Февраля 2022 в 19:07
пожалуйста, но не надо было.
пусть они себя поправят ггг
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