Мбаппе удостоился награды лучшему игроку недели в Лиге чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе удостоился признания за свой перформанс в матче против мадридского «Реала» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Француза, забившего единственный мяч в том противостоянии, признали лучшим игроком недели по итогам четырех сыгранных поединков.

Мбаппе опередил в голосовании защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка, вингера «Манчестер Сити» Бернарду Силву и хавбека «Ред Булл Зальцбурга» Мохамеда Камара. Результаты опроса были опубликованы в официальных социальных сетях УЕФА.

Стоит отметить, что об игре Мбаппе положительно отозвались многие эксперты, а французская пресса поставила ему самую высокую оценку в матче со «сливочными».