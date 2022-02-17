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Чемпионат Франции. 1 лига

Мбаппе удостоился награды лучшему игроку недели в Лиге чемпионов

17 Февраля 2022 • 21:40 Комментировать
Нант
...
ПСЖ
6.10 4.50 1.50
19.02 23:00

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе удостоился признания за свой перформанс в матче против мадридского «Реала» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Француза, забившего единственный мяч в том противостоянии, признали лучшим игроком недели по итогам четырех сыгранных поединков.

Мбаппе опередил в голосовании защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка, вингера «Манчестер Сити» Бернарду Силву и хавбека «Ред Булл Зальцбурга» Мохамеда Камара. Результаты опроса были опубликованы в официальных социальных сетях УЕФА.

Стоит отметить, что об игре Мбаппе положительно отозвались многие эксперты, а французская пресса поставила ему самую высокую оценку в матче со «сливочными».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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