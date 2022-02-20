«ПСЖ» получил три мяча от «Нанта» за тайм и проиграл

После победы над «Реалом» в Лиге чемпионов «ПСЖ», похоже, играл с «каким-то там» «Нантом» в Лиге 1. А середняк домашнего первенства дал бой лидеру и мало в чем ему уступил, кроме владения мячом.
Рандаль Коло-Муани в контратаке забил уже на четвертой минуте, вскоре отличился Квентин Мерлин, а Людовик Блас реализовал пенальти - 3:0 к перерыву. Сразу после возобновления Неймар отыграл один мяч, но он же не реализовал 11-метровый.
3:1, «Нант» взлетел на шестое место, его соперник продолжает иметь задел в 13 очков от ближайшего конкурента.
Протокол игры
|(1:0) Коло-Муани Рандаль4'
|(2:0) Мерлин Квентин16'
|(3:0) Блас Людовик45'
|47'Неймар (3:1)
Лафон Альбан•Букари Осман 67' (Коршья Себастьен ( 67') •Кастеллетто Жан-Шарль • 18'Аппиа Деннис • 45'Паллуа Николя•Мерлин Квентин 90' (Траоре Шарль ( 90') •Жиротто Андрей•Блас Людовик•Чиривелья Педро•Саймон Мозес•Коло-Муани Рандаль
Навас Кейлор•Керер Тило 74' (Ди Мария Анхель ( 74') •Маркиньос Маркос•Кимпембе Преснел•Бернат Хуан 74' (Хакими Ашраф ( 74') •Вейналдум Джорджиньо 45' 65' (Дракслер Юлиан ( 65') •Верратти Марко • 38'Гуэйе Идрисса 81' (Икарди Мауро ( 81') •Месси Лионель•Мбаппе Килиан • 83'Неймар 50' 74' (Мендеш Нуну ( 74')
19 февраля. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).
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