Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» получил три мяча от «Нанта» за тайм и проиграл

20 Февраля 2022 • 00:59 Комментировать (1)
Нант
3:1
ПСЖ
окончен

После победы над «Реалом» в Лиге чемпионов «ПСЖ», похоже, играл с «каким-то там» «Нантом» в Лиге 1. А середняк домашнего первенства дал бой лидеру и мало в чем ему уступил, кроме владения мячом.

Рандаль Коло-Муани в контратаке забил уже на четвертой минуте, вскоре отличился Квентин Мерлин, а Людовик Блас реализовал пенальти - 3:0 к перерыву. Сразу после возобновления Неймар отыграл один мяч, но он же не реализовал 11-метровый.

3:1, «Нант» взлетел на шестое место, его соперник продолжает иметь задел в 13 очков от ближайшего конкурента.

Протокол игры  
Нант 3:1ПСЖ
(1:0) Коло-Муани Рандаль4'   
(2:0) Мерлин Квентин16'   
(3:0) Блас Людовик45'   
  47'Неймар (3:1)
Лафон АльбанБукари Осман  67' (Коршья Себастьен (  67') Кастеллетто Жан-Шарль   18'Аппиа Деннис   45'Паллуа НиколяМерлин Квентин  90' (Траоре Шарль (  90') Жиротто АндрейБлас ЛюдовикЧиривелья ПедроСаймон МозесКоло-Муани Рандаль
Запасные: Кулибали КалифаОгюстен Жан-КевинСиприен ВиланКоко МаркусДе Са Роли ПерейраЖеббель ВиллемДескамп Реми
Навас КейлорКерер Тило  74' (Ди Мария Анхель (  74') Маркиньос МаркосКимпембе ПреснелБернат Хуан  74' (Хакими Ашраф (  74') Вейналдум Джорджиньо   45'  65' (Дракслер Юлиан (  65') Верратти Марко   38'Гуэйе Идрисса  81' (Икарди Мауро (  81') Месси ЛионельМбаппе Килиан   83'Неймар   50'  74' (Мендеш Нуну (  74')
Запасные: Эррера АндерДанилу ПерейраДиалло АбдуДоннарумма Джанлуиджи
19 февраля. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нант
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Артур Измаилов
20 Февраля 2022 в 01:04
карликовый баласт лЮчий !
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Ланс 1:1 Лион 2.85 3.50 2.45
окончен Нант 3:1 ПСЖ 6.40 4.60 1.48
20.02  15:00 Ницца ... Анже 1.71 3.90 5.00
20.02  17:00 Сент-Этьен ... Страсбург 3.65 3.65 2.04
20.02  17:00 Ренн ... Труа 1.47 4.60 7.00
20.02  17:00 Реймс ... Брест 2.32 3.35 3.20
20.02  17:00 Лорьян ... Монпелье 2.65 3.55 2.65
20.02  19:05 Бордо ... Монако 5.20 4.30 1.64
20.02  22:45 Марсель ... Клермон 1.46 4.60 7.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Февраля
00:59 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» получил три мяча от «Нанта» за тайм и проиграл 1
00:10 · Франция. Лига 1
Месси проводит 800-й матч в карьере на клубном уровне
19 Февраля
22:30 · Франция. Лига 1
«Нант» - «ПСЖ» - 3:1 (закончен)
22:20 · Франция. Лига 1
Головина включили в заявку на встречу «Монако» с «Бордо»
20:56 · Франция. Лига 1
«Ланс» c «Лионом» забили по голу
18:51 · Франция. Лига 1
Мэр Парижа: «Хочу, чтобы Мбаппе остался, он – пример для молодёжи» 3
18:39 · Испания. Ла Лига
«Монако» готов отдать 20 млн евро за защитника «Барселоны» слухи
16:39 · Франция. Лига 1
Доннарумма: «Мне нужно ещё многое сделать, чтобы стать лучшим голкипером мира» 1
16:23 · Франция. Лига 1
Ещё один игрок «ПСЖ» отправился в лазарет команды
11:29 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» хочет уволить Конте и вернуть Почеттино 3
10:10 · Испания. Ла Лига
Фабрегас поделился мнением о переходе Мбаппе в «Реал»
08:22 · Франция. Лига 1
Ди Мария планирует остаться в Европе после ухода из «ПСЖ»
04:54 · Испания. Ла Лига
Депай готов вернуться в «Лион»
00:54 · Франция. Лига 1
«Лилль» не смог забить «Метцу», нанеся один удар в створ
00:25 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» нашёл ещё одного нападающего на замену Мбаппе слухи
Все новости
Рекомендуем