«ПСЖ» получил три мяча от «Нанта» за тайм и проиграл

После победы над «Реалом» в Лиге чемпионов «ПСЖ», похоже, играл с «каким-то там» «Нантом» в Лиге 1. А середняк домашнего первенства дал бой лидеру и мало в чем ему уступил, кроме владения мячом.

Рандаль Коло-Муани в контратаке забил уже на четвертой минуте, вскоре отличился Квентин Мерлин, а Людовик Блас реализовал пенальти - 3:0 к перерыву. Сразу после возобновления Неймар отыграл один мяч, но он же не реализовал 11-метровый.

3:1, «Нант» взлетел на шестое место, его соперник продолжает иметь задел в 13 очков от ближайшего конкурента.