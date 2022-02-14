«Он сделает то, что умеет»: Почеттино заявил, что Месси поможет «ПСЖ» во второй части сезона

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино продолжает верить в своего подопечного, Лионеля Месси. Наставник уверен, что звездный футболист принесет пользу команде во второй половине сезона, когда закончится период адаптации.

«Я не думаю, что это должно вызывать сомнения, но Месси – лучший игрок мира. Он сделает то, что умеет, просто надо подождать. Лео никогда не будет искать оправданий, однако, стоит понимать, что он всю жизнь провел в одном клубе. В таких случаях нужно пройти через этот естественный процесс и привыкнуть к изменениям. Также на многое повлияли травмы и матчи сборных, поэтому было потеряно некоторое время», - цитирует Почеттино местный портал El País.