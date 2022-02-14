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«Он сделает то, что умеет»: Почеттино заявил, что Месси поможет «ПСЖ» во второй части сезона

14 Февраля 2022 • 23:03 Комментировать
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ПСЖ
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19.02 23:00

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино продолжает верить в своего подопечного, Лионеля Месси. Наставник уверен, что звездный футболист принесет пользу команде во второй половине сезона, когда закончится период адаптации.

«Я не думаю, что это должно вызывать сомнения, но Месси – лучший игрок мира. Он сделает то, что умеет, просто надо подождать. Лео никогда не будет искать оправданий, однако, стоит понимать, что он всю жизнь провел в одном клубе. В таких случаях нужно пройти через этот естественный процесс и привыкнуть к изменениям. Также на многое повлияли травмы и матчи сборных, поэтому было потеряно некоторое время», - цитирует Почеттино местный портал El País.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Маурисио Почеттино
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