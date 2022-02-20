Месси проводит 800-й матч в карьере на клубном уровне

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вышел в стартовом составе своего клуба на матч с «Нантом» в рамках 25-го тура французского чемпионата. Таким образом, Месси подошел к очередной круглой цифре своей карьеры - этот матч стал для него 800-м на клубном уровне во всех командах (которых, как известно, было не так и много). В общей сложности Лионель забил за это время 679 мячей, а также 273 раза успешно ассистировал своим партнерам.

В текущем сезоне Лионель Месси сыграл в четырнадцати матчах, забив при этом два гола. «ПСЖ» уверенно лидирует в чемпионате Франции, набрав 59 очков за двадцать четыре матча.