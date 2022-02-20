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Чемпионат Франции. 1 лига

Месси проводит 800-й матч в карьере на клубном уровне

20 Февраля 2022 • 00:10 Комментировать
Нант
3:1
ПСЖ
6.40 4.60 1.48
2-й тайм

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вышел в стартовом составе своего клуба на матч с «Нантом» в рамках 25-го тура французского чемпионата. Таким образом, Месси подошел к очередной круглой цифре своей карьеры - этот матч стал для него 800-м на клубном уровне во всех командах (которых, как известно, было не так и много). В общей сложности Лионель забил за это время 679 мячей, а также 273 раза успешно ассистировал своим партнерам.

В текущем сезоне Лионель Месси сыграл в четырнадцати матчах, забив при этом два гола. «ПСЖ» уверенно лидирует в чемпионате Франции, набрав 59 очков за двадцать четыре матча.

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Лионель Месси ПСЖ
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окончен Ланс 1:1 Лион 2.85 3.50 2.45
Идет 91 минута Нант 3:1 ПСЖ 6.40 4.60 1.48
20.02  15:00 Ницца ... Анже 1.71 3.90 5.00
20.02  17:00 Сент-Этьен ... Страсбург 3.65 3.65 2.04
20.02  17:00 Ренн ... Труа 1.47 4.60 7.00
20.02  17:00 Реймс ... Брест 2.32 3.35 3.20
20.02  17:00 Лорьян ... Монпелье 2.65 3.55 2.65
20.02  19:05 Бордо ... Монако 5.20 4.30 1.64
20.02  22:45 Марсель ... Клермон 1.46 4.60 7.20
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Сегодня, 20 Февраля
00:59 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» получил три мяча от «Нанта» за тайм и проиграл
00:10 · Франция. Лига 1
Месси проводит 800-й матч в карьере на клубном уровне
19 Февраля
22:30 · Франция. Лига 1
«Нант» - «ПСЖ» - 3:1 (закончен)
22:20 · Франция. Лига 1
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