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Чемпионат Франции. 1 лига

Ещё один игрок «ПСЖ» отправился в лазарет команды

19 Февраля 2022 • 16:23 Комментировать
Нант
...
ПСЖ
6.40 4.60 1.48
Через 4 ч. 9 мин.

Лидер чемпионата Франции «ПСЖ» в ослабленном составе отправился на матч с «Нантом», который запланирован на 19 февраля. Помимо защитника Серхио Рамоса, не успевшего восстановиться после мышечного повреждения, матч пропустит также полузащитник Леандро Паредес.

Источник L’Equipe сообщает, что причиной отсутствия аргентинского футболиста в заявке команды является травма, которую он усугубил в поединке с «Реалом». Таким образом, Паредес некоторое время проведет в лазарете парижан.

Встреча с «Нантом» начнется в 23:00 по московскому времени. Ожидается, что в основной состав «ПСЖ» после длительного процесса реабилитации вернется Неймар.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Леандро Паредес
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19.02  19:00 Ланс ... Лион 2.60 3.60 2.65
19.02  23:00 Нант ... ПСЖ 6.80 5.00 1.45
20.02  15:00 Ницца ... Анже 1.71 3.90 5.00
20.02  17:00 Сент-Этьен ... Страсбург 3.65 3.65 2.04
20.02  17:00 Ренн ... Труа 1.47 4.60 7.00
20.02  17:00 Реймс ... Брест 2.32 3.35 3.20
20.02  17:00 Лорьян ... Монпелье 2.65 3.55 2.65
20.02  19:05 Бордо ... Монако 5.20 4.30 1.64
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