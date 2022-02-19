Ещё один игрок «ПСЖ» отправился в лазарет команды

Лидер чемпионата Франции «ПСЖ» в ослабленном составе отправился на матч с «Нантом», который запланирован на 19 февраля. Помимо защитника Серхио Рамоса, не успевшего восстановиться после мышечного повреждения, матч пропустит также полузащитник Леандро Паредес.

Источник L’Equipe сообщает, что причиной отсутствия аргентинского футболиста в заявке команды является травма, которую он усугубил в поединке с «Реалом». Таким образом, Паредес некоторое время проведет в лазарете парижан.

Встреча с «Нантом» начнется в 23:00 по московскому времени. Ожидается, что в основной состав «ПСЖ» после длительного процесса реабилитации вернется Неймар.