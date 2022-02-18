Почеттино о Месси: «Он лучший игрок в мире. Он и есть футбол»

Главный тренер французского «ПСЖ» Маурисио Почеттино похвалил своего подопечного Лионеля Месси, который подвергся критике из-за провального выступления в матче ⅛ финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Он лучший игрок в мире. Он и есть футбол. Если вы должны объяснить кому-то что такое футбол – это Лео Месси. Промах с пенальти никак не повлияет на его уверенность. Он показал отличное выступление», – заявил Почеттино на пресс-конференции накануне выездной игры против «Нанта».

Напомним, что во время матча против «Реала» в Лиге чемпионов Лионель Месси не сумел реализовать пенальти во втором тайме.