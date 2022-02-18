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Чемпионат Франции. 1 лига

Почеттино о Месси: «Он лучший игрок в мире. Он и есть футбол»

18 Февраля 2022 • 16:52 Комментировать
Нант
...
ПСЖ
6.30 4.60 1.48
19.02 23:00
Главный тренер французского «ПСЖ» Маурисио Почеттино похвалил своего подопечного Лионеля Месси, который подвергся критике из-за провального выступления в матче ⅛ финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».
 
«Он лучший игрок в мире. Он и есть футбол. Если вы должны объяснить кому-то что такое футбол – это Лео Месси. Промах с пенальти никак не повлияет на его уверенность. Он показал отличное выступление», – заявил Почеттино на пресс-конференции накануне выездной игры против «Нанта».
 
Напомним, что во время матча против «Реала» в Лиге чемпионов Лионель Месси не сумел реализовать пенальти во втором тайме.
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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Маурисио Почеттино
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18.02  23:00 Лилль ... Метц 1.54 4.30 6.20
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