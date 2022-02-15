«Арсенал» зимой отказался от услуг Икарди, сорвав переход Обамеянга в «ПСЖ»

Руководство «ПСЖ» в январе обращалось в лондонский «Арсенал» с, казалось, выгодным запросом обменять двух проблемных футболистов – парижане предлагали англичанам услуги форварда Мауро Икарди, а в обратном направлении хотели получить Пьера-Эмерика Обамеянга.

Впрочем, как уверяет британское издание The Athletic, от подобной сделки «канониры» отказались. Они решили, что Икарди – это не тот игрок, которого они ищут с целью залатать дыру в центре нападения.

В результате Обамеянг начал переговоры с «Барселоной», а теперь «Арсенал» выплачивает габонцу большую часть зарплаты в Каталонии. Что касается Икарди, то он так и не смог найти себе новую команду в прошедшее трансферное окно.