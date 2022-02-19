Мбаппе поставил руководству «ПСЖ» ультиматум – он хочет быть «номером один» в клубе, если продлит контракт

В связи с регулярными попытками руководства «ПСЖ» убедить нападающего Килиана Мбаппе продлить контракт, парижане наконец-то получили конкретный ответ от футболиста. Француз назвал боссам клуба условия, при выполнении которых он готов остаться в команде.

Деталями требований форварда на своих страницах поделилось авторитетное местное издание L’Equipe. Согласно источнику, Мбаппе хочет быть «номером один» в «ПСЖ». Это касается как имиджа команды, так и его роли на футбольном поле.

То есть, он собирается стать главным лицом гранда, а также желает, чтобы вокруг него строилась игра и тактика. Мбаппе считает, что подобные условия ему готовы предложить все остальные клубы, проявляющие интерес.

Помимо этого, в «райдер» француза входит построение строгого графика для футболистов коллектива, а также пункт в трудовом договоре, позволяющий в любой момент разорвать соглашение.