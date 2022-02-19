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Чемпионат Франции. 1 лига

Мбаппе поставил руководству «ПСЖ» ультиматум – он хочет быть «номером один» в клубе, если продлит контракт

19 Февраля 2022 • 15:00 Комментировать (2)
Нант
...
ПСЖ
6.40 4.60 1.48
Через 6 ч. 32 мин.

В связи с регулярными попытками руководства «ПСЖ» убедить нападающего Килиана Мбаппе продлить контракт, парижане наконец-то получили конкретный ответ от футболиста. Француз назвал боссам клуба условия, при выполнении которых он готов остаться в команде.

Деталями требований форварда на своих страницах поделилось авторитетное местное издание L’Equipe. Согласно источнику, Мбаппе хочет быть «номером один» в «ПСЖ». Это касается как имиджа команды, так и его роли на футбольном поле.

То есть, он собирается стать главным лицом гранда, а также желает, чтобы вокруг него строилась игра и тактика. Мбаппе считает, что подобные условия ему готовы предложить все остальные клубы, проявляющие интерес.

Помимо этого, в «райдер» француза входит построение строгого графика для футболистов коллектива, а также пункт в трудовом договоре, позволяющий в любой момент разорвать соглашение.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
andreyshkurenko060388
19 Февраля 2022 в 16:10
нужно отпускать
Misha_diablo_football
19 Февраля 2022 в 15:14
пацан зазвезделся пора ему уходить...
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